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Минская полиция: Задержано более 200 протестующих

Минская полиция задержала более 200 участников несанкционированных протестов. Об этом 22 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Всего, по информации правозащитного центра «Вясна» на 19:15, задержано 263 человека. Как минимум четырех протестующих из РУВД увезли на скорой, а шестерых отпустили. По данным TUT.BY, в Москве, Петербурге и Белостоке, а также в Осло и Кельне прошли акции солидарности. На текущий момент локальные несанкционированные шествия завершены, сообщило РИА.

Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства в отношении протестующих. Кроме того, она добавила, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается.

О том, как в Белоруссии проходит 106-й день традиционных протестов оппозиции, ранее писала «Фонтанка».

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Комментарии (5)

Nationalverrater_2
Лукашеску возомнил себя бессмертным колхозбетменом
ssr
Много в России работают, если вернутся стрелЯть не придется...
Serg_I
Сколько из них задержаны повторно? Как-то это уже заканчиваться должно...
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