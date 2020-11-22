Минская полиция задержала более 200 участников несанкционированных протестов. Об этом 22 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
Всего, по информации правозащитного центра «Вясна» на 19:15, задержано 263 человека. Как минимум четырех протестующих из РУВД увезли на скорой, а шестерых отпустили. По данным TUT.BY, в Москве, Петербурге и Белостоке, а также в Осло и Кельне прошли акции солидарности. На текущий момент локальные несанкционированные шествия завершены, сообщило РИА.
Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства в отношении протестующих. Кроме того, она добавила, что число участников несанкционированных массовых мероприятий постепенно снижается.
О том, как в Белоруссии проходит 106-й день традиционных протестов оппозиции, ранее писала «Фонтанка».