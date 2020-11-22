Резкого роста цен на ЖКХ не будет. Так сказали в Госдуме

Резкого роста цен на ЖКХ не ожидается — повышение будет плановым. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галину Хованскую. Ранее СМИ писали о возможном росте тарифов на
«Никакого резкого повышения, тем более в ситуации, в которой страна живет и будет еще жить до лета уж точно, я не предполагаю. Потому что в противном случае объем финансирования на льготы и адресные субсидии по оплате тоже увеличится, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет», — заявила Галина Хованская.
Она также отметила, что предельный индекс устанавливается на федеральном уровне. По словам председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, в среднем цены на коммуналку вырастут на
«На самом деле россиянам стоит больше бояться не ростов тарифов, абсолютной стоимости, а тех объемов, которые мы зачастую переплачиваем за лишние коммунальные услуги, которые нам не нужны», — уточнила Светлана Разворотнева.
По ее словам, в расходы на ЖКХ входят платы за коммунальные ресурсы, за содержание общего имущества и взносы на капремонт, а в большинстве регионов — еще и утилизация мусора, тепло, вода, свет, газ.
На днях «Московский комсомолец» со ссылкой на Наталью Чернышеву, директора Организации народного контроля, писал, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. «Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов», — подчеркивала эксперт. Она же прогнозировала рост тарифов более чем на
Обычно тарифы повышаются с начала июля, пишет РБК. Для Петербурга индекс установлен на уровне
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин запретил выставлять пени и штрафы за задержку платежей по квитанциям ЖКХ.