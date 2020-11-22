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Резкого роста цен на ЖКХ не будет. Так сказали в Госдуме

Резкого роста цен на ЖКХ не ожидается — повышение будет плановым. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галину Хованскую. Ранее СМИ писали о возможном росте тарифов на 4–6 %.

«Никакого резкого повышения, тем более в ситуации, в которой страна живет и будет еще жить до лета уж точно, я не предполагаю. Потому что в противном случае объем финансирования на льготы и адресные субсидии по оплате тоже увеличится, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет», — заявила Галина Хованская.

Она также отметила, что предельный индекс устанавливается на федеральном уровне. По словам председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, в среднем цены на коммуналку вырастут на 3,8 %. В некоторых регионах — таких, как Дагестан или Чечня, — повышение может быть более значительным.

«На самом деле россиянам стоит больше бояться не ростов тарифов, абсолютной стоимости, а тех объемов, которые мы зачастую переплачиваем за лишние коммунальные услуги, которые нам не нужны», — уточнила Светлана Разворотнева.

По ее словам, в расходы на ЖКХ входят платы за коммунальные ресурсы, за содержание общего имущества и взносы на капремонт, а в большинстве регионов — еще и утилизация мусора, тепло, вода, свет, газ.

На днях «Московский комсомолец» со ссылкой на Наталью Чернышеву, директора Организации народного контроля, писал, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату. «Если мораторий будет отменен, то большое число российских семей окажется в очень непростой ситуации из-за долгов», — подчеркивала эксперт. Она же прогнозировала рост тарифов более чем на 4 %.

Обычно тарифы повышаются с начала июля, пишет РБК. Для Петербурга индекс установлен на уровне 3,5 %.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин запретил выставлять пени и штрафы за задержку платежей по квитанциям ЖКХ.

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Комментарии (20)

Djnyana
Разве экономический рывок и резкий рост зарплат не позволяют нам платить за ЖКУ, немного больше чем теперь? )
262224921
По-моему реально кто ещё в состоянии что либо платить пенсионеры и бюджетники . Это видимо их душат. Для остальных граждан повышение тарифов не проблема , так как и нынешние оплачивать не с чего .
262224921
Будет нежное и мягкое увеличение тарифов 🤗😽😘🥰
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