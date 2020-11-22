Резкого роста цен на ЖКХ не будет. Так сказали в Госдуме

«Никакого резкого повышения, тем более в ситуации, в которой страна живет и будет еще жить до лета уж точно, я не предполагаю. Потому что в противном случае объем финансирования на льготы и адресные субсидии по оплате тоже увеличится, что будет дополнительной нагрузкой на бюджет», — заявила Галина Хованская.

Резкого роста цен на ЖКХ не ожидается — повышение будет плановым. Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галину Хованскую. Ранее СМИ писали о возможном росте тарифов на 4–6 % .

Она также отметила, что предельный индекс устанавливается на федеральном уровне. По словам председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, в среднем цены на коммуналку вырастут на 3,8 % . В некоторых регионах — таких, как Дагестан или Чечня, — повышение может быть более значительным.

«На самом деле россиянам стоит больше бояться не ростов тарифов, абсолютной стоимости, а тех объемов, которые мы зачастую переплачиваем за лишние коммунальные услуги, которые нам не нужны», — уточнила Светлана Разворотнева.

По ее словам, в расходы на ЖКХ входят платы за коммунальные ресурсы, за содержание общего имущества и взносы на капремонт, а в большинстве регионов — еще и утилизация мусора, тепло, вода, свет, газ.