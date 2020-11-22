Покажите ваши пальчики и улыбнитесь. МВД создаст банк биометрических данных

МВД России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» — 2021–2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — подчеркнул собеседник агентства.
Он также отметил, что идентифицировать людей можно будет по дактилоскопическим данным, изображению лица и геномной информации. Планируется, что все сведения будут содержаться в объединенной поисковой федеральной системе генетической идентификации.
Как пишет ТАСС, идею создания такого ресурса еще в 2014 году озвучил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В апреле 2020 года он предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне. А в ноябре стало известно, что МВД планирует использовать нейросети для расследования серийных преступлений и составления «фоторобота» по ДНК нарушителя.