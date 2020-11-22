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Покажите ваши пальчики и улыбнитесь. МВД создаст банк биометрических данных

МВД России создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Он позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Об этом 22 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы «Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов» — 2021–2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства», — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что идентифицировать людей можно будет по дактилоскопическим данным, изображению лица и геномной информации. Планируется, что все сведения будут содержаться в объединенной поисковой федеральной системе генетической идентификации.

Как пишет ТАСС, идею создания такого ресурса еще в 2014 году озвучил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В апреле 2020 года он предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне. А в ноябре стало известно, что МВД планирует использовать нейросети для расследования серийных преступлений и составления «фоторобота» по ДНК нарушителя.

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Комментарии (6)

dedmoroz_5e4d8827384c2
С согласия гражданина.
iphonedimona
Вообще-то, срок построения электронного концлагеря назначен правительством через 10 лет. А эти бегут впереди паровоза и хотят успеть за 3 года, чтобы потом эту биометрию продавать по рыночным ценам. Но как всегда всё будет сделано кривыми руками.
Wadim_
Хахахха, тоталитарный совок у них кончился? :))) скоро в сортир по qr-коду ходить будут и считать, что так и надо)
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