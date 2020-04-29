Колокольцев попросил допустить МВД к банковской тайне для борьбы с преступниками
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне. Об этом 29 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы МВД.
Колокольцев предлагает дать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне, чтобы оперативно бороться с преступлениями в кредитных организациях. Также он сообщил, что сейчас готовится новый проект соглашения об информационном взаимодействии между министерством и ЦБ, однако позиция ведомства в нем не учтена.
Говоря о необходимости таких мер, Колокольцев напомнил о выводе денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ). Регулятор выявил нарушения в этих банках в 2016–2017 годах, а уголовные дела против бывших собственников кредитных организаций были возбуждены в 2018–2019 годах.