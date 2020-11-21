Путин: Главным риском пандемии остается застойная массовая безработица

Несмотря на некоторые позитивные сигналы, массовая застойная безработица остается главным риском последствий пандемии коронавируса. Об этом 21 ноября в своем выступлении на саммите G20 сказал президент России Владимир Путин.
«Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней. Миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов. Главным риском остается вероятность, несмотря на некоторые позитивные сигналы, так называемой застойной массовой безработицы с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что роль «большой двадцатки» в том, чтобы не допустить этого явления.
Напомним, Владимир Путин также выразил готовность предоставить нуждающимся странам вакцины отечественной разработки от коронавируса.