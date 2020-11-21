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Путин: Главным риском пандемии остается застойная массовая безработица

Несмотря на некоторые позитивные сигналы, массовая застойная безработица остается главным риском последствий пандемии коронавируса. Об этом 21 ноября в своем выступлении на саммите G20 сказал президент России Владимир Путин.

«Серьезно подорван рост национальных экономик. Пандемия уже унесла десятки, сотни тысяч жизней. Миллионы людей лишились своих рабочих мест, доходов. Главным риском остается вероятность, несмотря на некоторые позитивные сигналы, так называемой застойной массовой безработицы с последующим ростом бедности и социальной неустроенности», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что роль «большой двадцатки» в том, чтобы не допустить этого явления.

Напомним, Владимир Путин также выразил готовность предоставить нуждающимся странам вакцины отечественной разработки от коронавируса.

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Комментарии (4)

260657101
Господин Путин где еще в 2012 году новые 25 млн модернизированных рабочих мест , почем реальные доходы населения даже по сомнительным цифрам Росстата находятся уже ниже 2013 года. И ковид здесь , в том что в Росси нет достаточного количества рабочих мест за нормальную зарплату не причем.
USSR_forever
Сам всё это создал за 20 лет своего горе-правления, сам пусть всё и расхлёбывает. Что-то я не вижу ни массового открытия новых предприятий, дающих новые рабочие места, ни перевода экономики на 24-х часовые рельсы, что тоже могло бы дать множество рабочих мест. Решить проблему безработицы можно за 1 год, если захотеть, а если при этом не мямлить 20 лет, то и хорошими зарплатами можно обеспечить всю страну. Просто нужен нормальные чувак, с железными яйцами и чистым сердцем, кто будет всё делать для страны. А не те, чьи дети учатся за рубежом, кто покупает недвижимость за рубежом, у кого счета за рубежом, и эти люди сидят и пердят нам про патриотизм. "Я мзду не беру, мне за Державу обидно" - лучше и не скажешь.
Ник Приносящий Счастье
Обещатель обещать снова что-то обещает
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