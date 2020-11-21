Путин на G20: Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины против COVID-19

Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные отечественными учеными вакцины против коронавируса. Об этом 21 ноября во время выступления на саммите «большой двадцатки» заявил президент страны Владимир Путин.

«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины. Это первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V» на платформе аденовирусных векторов человека. Готова и вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» Новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина», — сказал глава государства.