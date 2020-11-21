Путин на G20: Россия готова предоставить нуждающимся странам вакцины против COVID-19

Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные отечественными учеными вакцины против коронавируса. Об этом 21 ноября во время выступления на саммите «большой двадцатки» заявил президент страны Владимир Путин.
«Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим достоянием. И наша страна Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины. Это первая зарегистрированная в мире вакцина «Спутник V» на платформе аденовирусных векторов человека. Готова и вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» Новосибирского научного центра. На подходе третья российская вакцина», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки.
«Наша общая цель — сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой. <…> Это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить, прежде всего, из соображений гуманитарного характера», — добавил Путин.
Cаммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходит 21–22 ноября в онлайн-формате. Главные темы: восстановление экономического роста после кризиса, который вызван пандемией нового коронавируса, обеспечение всеобщего доступа к вакцинам, усиление системы здравоохранения.