В спальном районе Петербурга появится памятник иностранному политику

В 2021 году в Выборгском районе Санкт-Петербурга, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина, планируется установить памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.
Бронзовая фигура высотой 3–4 метра, обращённая лицом на восток, в сторону Вьетнама, будет поставлена на 2-метровый каменный постамент. Закладной камень уложили в октябре. Изготовление и установку памятника возьмёт на себя вьетнамская сторона, а благоустройство территории — районная администрация, сообщает 21 ноября пресс-служба губернатора Александра Беглова, который сегодня совершил объезд района.
Это будет пятый памятник президенту Вьетнама на территории России и второй в Петербурге. Первый появился в 2010 году на территории СПбГУ во дворе Института Хо Ши Мина.