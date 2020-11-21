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В спальном районе Петербурга появится памятник иностранному политику

В 2021 году в Выборгском районе Санкт-Петербурга, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина, планируется установить памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину.

Бронзовая фигура высотой 3–4 метра, обращённая лицом на восток, в сторону Вьетнама, будет поставлена на 2-метровый каменный постамент. Закладной камень уложили в октябре. Изготовление и установку памятника возьмёт на себя вьетнамская сторона, а благоустройство территории — районная администрация, сообщает 21 ноября пресс-служба губернатора Александра Беглова, который сегодня совершил объезд района.

Это будет пятый памятник президенту Вьетнама на территории России и второй в Петербурге. Первый появился в 2010 году на территории СПбГУ во дворе Института Хо Ши Мина.

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Комментарии (3)

bluxer
Отличная идея.
260551481
Неужели Алексею Навальному?!
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