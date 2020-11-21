FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Метеоритный дождь на фоне северного сияния в Ленобласти сняли на видео

Ночь 21 ноября после сильного снегопада выдалась почти ясной, и охотники за северным сиянием воспользовались этим.

В районе Приозерска, на берегу Ладожского озера, петербуржцы застали уже затухающие «огарочки», сообщает телеграм-канал «Астро Фото Болото».

Телеграм-канал <a href="https://t.me/astrophotoboloto" target="_blank" class="_">«Астро Фото Болото»</a>
Телеграм-канал «Астро Фото Болото»
Телеграм-канал <a href="https://t.me/astrophotoboloto" target="_blank" class="_">«Астро Фото Болото»</a>
Телеграм-канал «Астро Фото Болото»

В период с 5:17 до 5:36 «охотникам» удалось снять на видео метеоритный дождь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний