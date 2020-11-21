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Петербуржцы поддерживают продление продажи алкоголя до 23 часов. Опрос проводит автор идеи

Жители Петербурга поддерживают продление на час возможности приобрести алкоголь. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты опроса, который на своей странице «ВКонтакте» и в телеграм-канале проводит автор законопроекта, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Свежие результаты опроса 21 ноября появились в телеграм-канале депутата. Всего на данный момент участие в нем приняли 9709 человек. За продление продажи алкоголя с 22:00 до 23:00 высказались 6002 респондента (61,8%), против — 3237 человек (33,3%). Еще 470 опрошенных не определились с отношением к инициативе (4,8%).

Сам законопроект уже разработан, однако внести на рассмотрение профильного комитета Заксобрания проект документа планируется после общественного обсуждения и всесторонней оценки доводов экспертов.

Продление продажи спиртного на час рассматривается в качестве эксперимента: на полгода или год. В случае, если нововведение будет признано удачным, его могут продлить или принять на постоянной основе. Автор надеется, что продление «ударит» по сектору нелегальной торговли спиртным, так как горожане предпочтут приобретать его в официальных торговых точках.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербургский бизнес положительно оценил инициативу. Одним из плюсов для города станет пополнение бюджета. По расчетам Торгово-промышленной палаты, если бы Петербург вернулся к федеральному ограничению с 23 вечера до 8 утра (сейчас в городе спиртное нельзя купить с 22:00 до 11 утра), казна получала бы более 220 млн рублей от акцизов и более 2 млрд рублей налогов от розничных продаж в год.

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Комментарии (3)

Sulahit
Походу, кое-кто не смог купить алкоголь после 22, и тут же озаботился законодательством)
260566291
После 23х как раз шоу с Соловьёвым начинается.На закуску.
Wuhan Proletarian
А нам все равно!
После 23 начинается ночной тариф и наступает самая пора для приготовления качественного домашнего дистиллята.
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