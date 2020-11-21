Петербуржцы поддерживают продление продажи алкоголя до 23 часов. Опрос проводит автор идеи

Свежие результаты опроса 21 ноября появились в телеграм-канале депутата. Всего на данный момент участие в нем приняли 9709 человек. За продление продажи алкоголя с 22:00 до 23:00 высказались 6002 респондента (61,8%), против — 3237 человек (33,3%). Еще 470 опрошенных не определились с отношением к инициативе (4,8%).

Жители Петербурга поддерживают продление на час возможности приобрести алкоголь. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты опроса, который на своей странице «ВКонтакте» и в телеграм-канале проводит автор законопроекта, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

Сам законопроект уже разработан, однако внести на рассмотрение профильного комитета Заксобрания проект документа планируется после общественного обсуждения и всесторонней оценки доводов экспертов.

Продление продажи спиртного на час рассматривается в качестве эксперимента: на полгода или год. В случае, если нововведение будет признано удачным, его могут продлить или принять на постоянной основе. Автор надеется, что продление «ударит» по сектору нелегальной торговли спиртным, так как горожане предпочтут приобретать его в официальных торговых точках.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербургский бизнес положительно оценил инициативу. Одним из плюсов для города станет пополнение бюджета. По расчетам Торгово-промышленной палаты, если бы Петербург вернулся к федеральному ограничению с 23 вечера до 8 утра (сейчас в городе спиртное нельзя купить с 22:00 до 11 утра), казна получала бы более 220 млн рублей от акцизов и более 2 млрд рублей налогов от розничных продаж в год.