Магазинам возвращают «час Свиньи». Депутаты хотят продлить продажу алкоголя в рознице до 23 часов

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Идея увеличить время продажи алкоголя родилась на заседаниях рабочей группы, которая спасает «авторские» бары от закона о «наливайках». Ее участники предложили на практике проверить, как лишний час скажется на ситуации с нелегальной торговлей. В случае если Заксобрание подправит городской закон об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, пьющая часть населения вернется на 7 лет назад. Пока обсуждается введение временного послабления: на полгода или на год. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по законодательству Денис Четырбок, который, собственно, и поднял в свое время антиналиваечную волну. «Мы говорим об эксперименте, — пояснил он. — Если количество нарушений снизится и люди по итогу будут приветствовать эту инициативу, тогда можно ставить вопрос о пролонгации действия закона еще на какой-то срок или даже на постоянной основе. Если по истечении полугода мы увидим, что никакого эффекта нет, то вернем все обратно». Депутат добавил, что инициаторы успели разузнать предварительное мнение губернатора по этой теме: в Смольном в целом не возражают против эксперимента. Ориентир в вопросе окончательного принятия решения — мнение жителей.

В китайской традиции «час Свиньи» — это время с 21.00 до 23.00; в Петербурге он оказался разбит на трезвую и пьяную половины. В России ограничение на время продажи алкоголя действует с 2006 года. Правда, изначально оно было менее жестким и распространялось только на продукцию крепостью 15 градусов и выше; в 2011-м закон ужесточили, распространив на любую выпивку. Федеральные правила запрещают продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, но оставляют за регионами право увеличивать время запрета. Петербургские парламентарии решили им воспользоваться и в 2013 году расширили промежуток трезвости; с тех пор продавать алкоголь нельзя с 22:00 до 11:00. К слову, Москва поступила лояльнее и оставила рамки, установленные федеральным законом. Авторы идеи надеются, что послабление «сработает» сразу в нескольких направлениях. По логике парламентария, горожане предпочтут приобрести спиртное в «официальных» магазинах, а не в подвальчиках с вывеской «Продукты 24», это ударит по рынку контрафактного алкоголя и по местам, где его незаконно продают после 10 вечера.

«Если появится легальный час, не будет смысла идти из-под полы что-то покупать, потому что можно будет купить алкоголь в магазине. Тем самым снизится доля нелегальной торговли, и будет продаваться в магазине качественный алкоголь, — говорит Четырбок. — В основном после 10 вечера нелегально продают не цивилизованные магазины (сетевые или брендовые, которые себя уважают), а те, которые я называю «магазинами шаговой доступности», которые располагаются в подвалах и где, как правило, торгуют в основном алкоголем».

Еще один предполагаемый результат выглядит не столь очевидным. Законодатель считает, что в подворотнях, дворах и на скамейках у подъезда станет меньше чрезмерно веселых компаний. Идея такая: при приобретении спиртного в «официальных» магазинах любители выпить будут менее склонны делать это в не предназначенных для вечеринок местах.

Если законопроект Четырбока о запрете «наливаек» обрушил на голову депутата гнев всего питейного бизнеса, то новая идея предпринимателей радует — правда, ретейлеров. Они считают, что ограничения 2014 года ударили в первую очередь по «белому» бизнесу — спиртного в сетях стали продавать меньше, а вот пить люди меньше не стали.

«Доля алкоголя в продажах нашей сети каждый год существенно снижается. Сейчас в среднем по сети это 7% без учета пива, хотя еще несколько лет назад было 12%», — комментирует Александр Мышинский, совладелец сети «Реалъ». По его словам, одна из причин заключается в ограничениях, из-за которых продажи ушли в серую зону. «Много несетевых магазинов продолжают продавать спиртное после 22, просто принимают деньги по системе «Сбербанк-онлайн», в Интернете куча предложений приобрести канистру «с завода», — говорит Мышинский.

Вторая причина — в росте популярности специализированных алкомаркетов. По мнению предпринимателя, именно они станут основными выгодоприобретателями новеллы Дениса Четырбока. Но больше смогут зарабатывать и обычные супермаркеты и универсамы. «Из-за запрета на продажу алкоголя после 22 часов многие торговые точки стали закрываться в это время. Если поправки будут приняты, мы увеличим время работы до 23.00», — отмечает Александр Мышинский. А вместе с горячительным клиенты будут покупать и другие продукты, надеются ретейлеры.

В «Ленте» на момент публикации не смогли привести точные расчеты, но отметили, что инициатива депутатов поможет увеличить продажи «легальной алкогольной продукции, безопасной для здоровья человека при умеренном потреблении», а также «даст дополнительные доходы в бюджет города в виде акцизов». В Торгово-промышленной палате предлагают полностью вернуться к федеральным стандартам, ограничив запрет промежутком с 23 до 8.00. Дополнительные три часа принесут бюджету более 220 млн рублей от акцизов и более 2 млрд рублей налогов от розничных продаж в год, отметила Ольга Волкова, председатель комитета по торговле петербургской ТПП. По ее словам, расчет был сделан на основе открытых данных Росстата и Росалкогольрегулирования некоммерческим партнерством «Профессионалы алкогольного рынка».

В оценке эксперты ориентировались на опыт Новгородской области, которая в 2017 году вернулась к федеральной норме об ограничении продаж с 23.00 до 8.00, в итоге участники рынка смогли увеличить прибыль и налоговые отчисления на 15%.

Большую часть этого эффекта даст именно вечерний час: утром продажи спиртного не существенны, отмечает Ольга Волкова. Помимо вечных ценностей, подкрепляются и актуальным. Эта мера также поможет снизить риски распространения коронавирусной инфекции, считают в ТПП, ведь сейчас в магазинах возникает «высокая концентрация покупателей, желающих приобрести алкоголь с 20.00 до 22.00». «Это значительно повышает риск инфицирования, а также нивелирует предыдущие меры властей и усилия сотрудников торговых сетей и покупателей по соблюдению социальной дистанции и, как следствие, приводит к увеличению масштаба пандемии», — комментирует Волкова. Оснований беспокоиться за алкоголизацию населения нет, говорят собеседники «Фонтанки». Вопреки славе питейной столицы, в 2019 году Петербург попал в пятерку регионов с самым низким уровнем алкоголизма. По данным Минздрава, в городе на 100 тыс. населения всего 13,7 случая зависимости от алкоголя. Меньше только в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13). Продажи спиртного сокращаются даже на фоне пандемии: в январе — сентябре 2020 года петербуржцы употребили 8 млн декалитров крепкого алкоголя, что на 1,2% меньше, чем за тот же период годом ранее; продажи пива и пивных напитков упали на 3%, до 16,6 млн декалитров, говорится в отчете Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Ирина Корбат, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

