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70 новых смертей от коронавируса в Петербурге насчитали за сутки

В Петербурге за сутки зафиксировано 70 смертей от коронавируса. Для сравнения: накануне сообщалось о 63 смертях. Всего COVID-19 унёс жизни 4 896 петербуржцев. Об этом 21 ноября сообщает «Стопкоронавирус.рф».

В целом по России за сутки зарегистрировано 467 смертей. Это рост. Накануне сообщалось о 461 новой смерти, 19 ноября — о 463. Всего за время эпидемии в стране насчитали 35 778 летальных исходов.

Скриншот с&nbsp;сайта&nbsp;«Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с&nbsp;сайта&nbsp;«Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (17)

262200281
Вы это у китайцев спросите. Там давно уже нет никакой эпидемии.
Валерий Мазнев
Маски не помогут! Ковид Вам принесут дети из школы!
260802551
Безмасочников надо штрафовать тысяч на 15 000 руб. Тогда может напялят.
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