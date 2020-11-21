В Петербурге за сутки зафиксировано 70 смертей от коронавируса. Для сравнения: накануне сообщалось о 63 смертях. Всего COVID-19 унёс жизни 4 896 петербуржцев. Об этом 21 ноября сообщает «Стопкоронавирус.рф».

В целом по России за сутки зарегистрировано 467 смертей. Это рост. Накануне сообщалось о 461 новой смерти, 19 ноября — о 463. Всего за время эпидемии в стране насчитали 35 778 летальных исходов.