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Рисунки с героями Marvel все же меняют на портреты Кадырова. Детскому центру пришлось прислушаться к главе Чечни

Рисунки с американскими супергероями Marvel все же заменили в детском игровом центре в Курчалое после замечания Рамзана Кадырова, хотя изначально владелец возражал. Об этом 20 ноября сообщает телеканал «Россия 24».

«Я посоветовал, и сегодня были картины наших героев, я это не просто так посоветовал, я это говорю преподавателям и воспитателям детских садов - чтобы сами изучали историю и рассказывали про нашу историю и про наших героев», - заявил Кадыров.

Супергероев из США заменили отец нынешнего главы республики, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, а также духовные и военные лидеры периода Кавказской войны — Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.

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