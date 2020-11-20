Рисунки с американскими супергероями Marvel все же заменили в детском игровом центре в Курчалое после замечания Рамзана Кадырова, хотя изначально владелец возражал. Об этом 20 ноября сообщает телеканал «Россия 24».
«Я посоветовал, и сегодня были картины наших героев, я это не просто так посоветовал, я это говорю преподавателям и воспитателям детских садов - чтобы сами изучали историю и рассказывали про нашу историю и про наших героев», - заявил Кадыров.
Супергероев из США заменили отец нынешнего главы республики, первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, а также духовные и военные лидеры периода Кавказской войны — Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.