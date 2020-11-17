Инвестор детского центра в чеченском Курчалое отказался менять персонажей американских фильмов и комиксов Marvel на настоящих и местных героев, которых хочет видеть Рамзан Кадыров. Бизнесмен полагает, что таких всего двое: глава республики и его отец, но их фотографии всё же не везде будут к месту.



О своём отказе предприниматель объявил через прессу 17 ноября. Он полагает, что фотографии Рамзана и Ахмата Кадыровых будут неуместно смотреться в детском центре, и в качестве альтернативы персонажей Marvel предложил героев национальных легенд и сказок.