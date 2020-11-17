Инвестор детского центра в чеченском Курчалое отказался менять персонажей американских фильмов и комиксов Marvel на настоящих и местных героев, которых хочет видеть Рамзан Кадыров. Бизнесмен полагает, что таких всего двое: глава республики и его отец, но их фотографии всё же не везде будут к месту.
О своём отказе предприниматель объявил через прессу 17 ноября. Он полагает, что фотографии Рамзана и Ахмата Кадыровых будут неуместно смотреться в детском центре, и в качестве альтернативы персонажей Marvel предложил героев национальных легенд и сказок.
«А фотографии нашего главы республики, наших героев... Это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это всё-таки не офис и не госучреждение», — приводит слова инвестора издание «Подъём».
Инспекцию новых соцобъектов в Курчалое Рамзан Кадыров провёл накануне. Вызвавшие недовольство Капитан Америка, Тор и Железный Человек украшали стену детской игровой площадки в одном из зданий. Глава республики порекомендовал внести небольшие коррективы и вместо иноземных фантазий разместить фотографии «наших настоящих героев», подчеркнув, что в истории религии и народа есть много реальных кандидатов.