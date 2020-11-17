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Кадыров потребовал заменить персонажей Marvel в детском центре «настоящими героями» и получил отказ

Фото: кадр из видео

Инвестор детского центра в чеченском Курчалое отказался менять персонажей американских фильмов и комиксов Marvel на настоящих и местных героев, которых хочет видеть Рамзан Кадыров. Бизнесмен полагает, что таких всего двое: глава республики и его отец, но их фотографии всё же не везде будут к месту.

О своём отказе предприниматель объявил через прессу 17 ноября. Он полагает, что фотографии Рамзана и Ахмата Кадыровых будут неуместно смотреться в детском центре, и в качестве альтернативы персонажей Marvel предложил героев национальных легенд и сказок.

«А фотографии нашего главы республики, наших героев... Это детский развлекательный центр, я не думаю, что это там нужно. Это всё-таки не офис и не госучреждение», — приводит слова инвестора издание «Подъём».

Инспекцию новых соцобъектов в Курчалое Рамзан Кадыров провёл накануне. Вызвавшие недовольство Капитан Америка, Тор и Железный Человек украшали стену детской игровой площадки в одном из зданий. Глава республики порекомендовал внести небольшие коррективы и вместо иноземных фантазий разместить фотографии «наших настоящих героев», подчеркнув, что в истории религии и народа есть много реальных кандидатов.

Фото: кадр из видео

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Комментарии (7)

Капитан Очевидность2
"Инвестор" уже извинился?

А так надо было ихнему бетмену бороду почернее пририсовать, может и прокатило бы.
262847481
И фортепиано переименовать в громкотихо.
ded morze
Генерал Ермолов пойдёт.Деды воевали.
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