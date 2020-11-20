The Bell: Сбербанк ведет переговоры о развитии онлайн-торговли с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева

Издание The Bell со ссылкой на неназванные источники и слухи на рынке в пятницу, 20 ноября сообщило о переговорах, которые Сбербанк якобы ведет с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева.
По данным и издания, речь идет о возможном совместном развитии e-commerce, что для Сбербанка после срыва партнерства с «Яндексом», «Озоном» и Tinkoff все еще актуально.
Источники The Bell утверждают, что Сбербанк заинтересован в принадлежащем «М.Видео» (актив «Сафмар») маркетплейсе Goods.ru. Вместе с тем, представители «Сафмара» эту информацию опровергли, а в Сбербанке заметили, что не комментируют слухи.
Пока что, как и очень многие другие игроки рынка e-commerce, Goods.ru не окупил вложенных в его развитие 6 млрд рублей — выручка по итогам прошлого года составила всего 269 млн рублей. При этом связанный с ним «М.Видео» показывает впечатляющие объемы продаж — 435 млрд рублей в год (первое место на российском рынке электроники), из которых примерно 57 млрд рублей пришлось на онлайн-торговлю.