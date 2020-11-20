НИИ «Химволокно» оштрафовали на 300 тысяч рублей за несогласованные работы на Александровских воротах

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал НИИ «Химволокно» на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия, информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города. Компания начала работы по реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов без согласованного проекта. В процессе часть конструкции обрушилась.
В комитете по охране памятников, в свою очередь, сообщили, что 18 ноября получили от «Химволокна» проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника. Она находится на рассмотрении.
Александровские ворота в качестве «комсомольской нагрузки» в рамках программы «Памятник за рубль» взяла компания «НИИ «Химволокно», которую связывают с предпринимателем Игорем Водопьяновым. Во время работ часть постройки обрушилась, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. «Фонтанка» писала, что верхний ярус ворот и так пришлось бы разобрать — такая рекомендация содержалась в отчете об обследовании технического состояния здания.
В рамках программы «Памятник за рубль» инвестор по итогам торгов получает в аренду на 49 лет объект культурного наследия, который ему предстоит отреставрировать и приспособить под современное использование. После окончания этих работ арендная ставка снижается до 1 рубля за квадратный метр.