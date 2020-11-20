НИИ «Химволокно» оштрафовали на 300 тысяч рублей за несогласованные работы на Александровских воротах

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал НИИ «Химволокно» на 300 тысяч рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия, информацию «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов города. Компания начала работы по реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов без согласованного проекта. В процессе часть конструкции обрушилась.



В комитете по охране памятников, в свою очередь, сообщили, что 18 ноября получили от «Химволокна» проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника. Она находится на рассмотрении.