Жестокая драка произошла в матче женского чемпионата Украины по гандболу между командами «Днепрянка» (Херсон) и «Реал» (Николаев). Игра переросла в кулачное противостояние в конце встречи при счете 27:24 в пользу херсонской команды. Видео появилось 20 ноября.
Все началось с того, что гандболистка «Днепрянки» Каролина Савченко в ответ на фол против себя бросила мяч в лицо соперницы Светланы Аксеновой. Завязалась драка сначала между двумя девушками, однако к ним тут же присоединились остальные игроки. Мужчины из тренерского штаба сначала пытались разнять спортсменок, но затем подрались сами друг с другом. Тем временем девушки таскали друг друга за волосы и наносили удары в голову. Вскоре выяснение отношений перешло в партер в лучших традициях смешанных единоборств.
Судьи матча разумно наблюдали за дракой со стороны.
Когда силы соперников иссякли, между главным тренером «Реала» и рефери произошел такой диалог:
— Каролина ей в лицо бросила мячом. За что Светлане красная?
— Мне что сделать? Я должна ее расстрелять?
В результате обе зачинщицы драки были удалены.