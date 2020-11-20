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Удар мячом в лицо привел к массовой драке между женскими гандбольным командами на Украине

Жестокая драка произошла в матче женского чемпионата Украины по гандболу между командами «Днепрянка» (Херсон) и «Реал» (Николаев). Игра переросла в кулачное противостояние в конце встречи при счете 27:24 в пользу херсонской команды. Видео появилось 20 ноября.

Все началось с того, что гандболистка «Днепрянки» Каролина Савченко в ответ на фол против себя бросила мяч в лицо соперницы Светланы Аксеновой. Завязалась драка сначала между двумя девушками, однако к ним тут же присоединились остальные игроки. Мужчины из тренерского штаба сначала пытались разнять спортсменок, но затем подрались сами друг с другом. Тем временем девушки таскали друг друга за волосы и наносили удары в голову. Вскоре выяснение отношений перешло в партер в лучших традициях смешанных единоборств.

Судьи матча разумно наблюдали за дракой со стороны.

Когда силы соперников иссякли, между главным тренером «Реала» и рефери произошел такой диалог:

— Каролина ей в лицо бросила мячом. За что Светлане красная?

— Мне что сделать? Я должна ее расстрелять?

В результате обе зачинщицы драки были удалены.

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Комментарии (6)

PROM
нормально же всё было. зачем разнимали?
kuk-vasyusha
А чего они без масок? Совсем не в тренде:( а так бы был конфликт ковидидиотов
DEMOMON
Цэж уркаина. Что тут удивительного?
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