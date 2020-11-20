FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.26р90.35р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Фигуристка Анна Щербакова из-за пневмонии снялась с Гран-при России

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова пропустит московский этапа мирового Гран-при, который стартует в пятницу, 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, 16-летняя фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям.

По данным «Р-Спорт», у фигуристки диагностировали пневмонию.

Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).

Расписание Гран-при России (Москва):

20 ноября

13:30 — мужчины, короткая программа.

15:30 — танцевальные пары, ритм-танец.

18:00 — спортивные пары, короткая программа.

19:20 — женщины, короткая программа.

21 ноября

13:30 — мужчины, произвольная программа.

15:40 — танцевальные пары, произвольный танец.

17:30 — спортивные пары, произвольная программа.

19:10 — женщины, произвольная программа.

22 ноября

15:00 — показательные выступления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний