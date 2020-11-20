Фигуристка Анна Щербакова из-за пневмонии снялась с Гран-при России

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова пропустит московский этапа мирового Гран-при, который стартует в пятницу, 20 ноября. Как сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России, 16-летняя фигуристка вынуждена сняться с соревнований из-за болезни, по медицинским показаниям.
По данным «Р-Спорт», у фигуристки диагностировали пневмонию.
Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019).
Расписание Гран-при России (Москва):
20 ноября
13:30 — мужчины, короткая программа.
15:30 — танцевальные пары, ритм-танец.
18:00 — спортивные пары, короткая программа.
19:20 — женщины, короткая программа.
21 ноября
13:30 — мужчины, произвольная программа.
15:40 — танцевальные пары, произвольный танец.
17:30 — спортивные пары, произвольная программа.
19:10 — женщины, произвольная программа.
22 ноября
15:00 — показательные выступления.