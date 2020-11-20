Сроджиддин простил Мирослава. Суд прекратил уголовное дело 16-летнего петербуржца, стрелявшего в лицо мигранту

После февральской встречи в Полежаевском парке Петербурга, которая закончилась стрельбой и возбуждением уголовного дела, 16-летний Мирослав и 25-летний Сроджиддин снова встретились в Красносельском районном суде.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 ноября, уголовное дело, возбужденное в отношении юноши по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия, прекращено в связи с примирением сторон. Подросток полностью загладил причиненный вред, поэтому пострадавший претензий больше не имеет.
Как ранее писала «Фонтанка», 16-летний Мирослав из Петербурга в компании троих приятелей повстречал 25-летнего Сроджиддина из Узбекистана в Полежаевском парке поздно вечером 7 февраля. После короткого знакомства первый в упор выстрелил в лицо второму, по уточненной информации, из аэрозольного устройства «Пионер».
После задержания он заявил, что сделал это из-за затаившейся обиды — два года назад его якобы унизили в школе ребята из Средней Азии. Однако еще больше за него говорили наколки, свидетельствующие о его правых взглядах.