Сроджиддин простил Мирослава. Суд прекратил уголовное дело 16-летнего петербуржца, стрелявшего в лицо мигранту

После февральской встречи в Полежаевском парке Петербурга, которая закончилась стрельбой и возбуждением уголовного дела, 16-летний Мирослав и 25-летний Сроджиддин снова встретились в Красносельском районном суде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 20 ноября, уголовное дело, возбужденное в отношении юноши по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия, прекращено в связи с примирением сторон. Подросток полностью загладил причиненный вред, поэтому пострадавший претензий больше не имеет.