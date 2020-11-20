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В мире говорят о начале третьей волны коронавируса

Власти объявили о третьей волне коронавируса, пока только в столице Республики Корея.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал 20 ноября на брифинге для журналистов представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. «Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — цитирует чиновника агентство.

По его словам, число новых заражений COVID-19 в Сеуле за минувшие сутки составило 218, это максимум с начала августа. Всего в стране за сутки зафиксировано 363 новых случая, с начала пандемии заболели 30 017 человек.

Власти рассматривают возможность ужесточить социальное дистанцирование. Премьер-министр Чон Се Гюн признал, что «борьба с коронавирусом переживает кризис», и попросил граждан «проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий», в том числе традиционных новогодних вечеринок, а людей старше 60 лет — свести к минимуму прогулки и встречи. «Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями», — добавил премьер.

С 13 ноября в Южной Корее начали штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте на сумму, эквивалентную 95 долларам.

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Комментарии (6)

klapaucius
Потом я третье ищу, затем четвертое дыханье, но уж на пятом то я сокращу с гвинейцем расстоянье.
Wuhan Proletarian
А вот в Туркмении нет ни 1-ой, ни 2-ой волн короновируса - вообще никаких нет. И все благодаря мудрому Аркадагу, который еще до появления гибельного поветрия распорядился окуривать все помещения дымом гарбалы (трава такая в пустыне растет).
261217951
В мире говорят... пока только в столице Республики Корея.
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