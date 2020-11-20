В мире говорят о начале третьей волны коронавируса

Власти объявили о третьей волне коронавируса, пока только в столице Республики Корея.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал 20 ноября на брифинге для журналистов представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. «Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — цитирует чиновника агентство.

По его словам, число новых заражений COVID-19 в Сеуле за минувшие сутки составило 218, это максимум с начала августа. Всего в стране за сутки зафиксировано 363 новых случая, с начала пандемии заболели 30 017 человек.