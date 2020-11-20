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К Земле стремительно летят 17,4 млрд долл. Можно выдохнуть – мимо

К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров. Учёным удалось высчитать, сколько он стоил бы в мире, где всё покупают и продают.

Как сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА, на минимальное расстояние к нам небесное тело подойдёт 29 ноября около 8:00 мск. Он будет в 11 раз дальше, чем Луна, то есть не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, так как пересекает её орбиту.

Согласно базе данных Asterank, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов – это никель, железо и кобальт. В базе данных собрана информация о 600 тысячах астероидах.

Недавно Земле угрожал другой астероид - 2020 VT4. В пятницу, 13 ноября, он прошёл ниже МКС, до столкновения оставалось меньше, чем от Петербурга до Москвы.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Как правило, с видимым астероидом летят осколки поменьше и их может быть не видно. Траектория может быть немного другой но, сопутно с основным астероидом. В принципе может быть очередной Чебаркуль.
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