К Земле стремительно летят 17,4 млрд долл. Можно выдохнуть – мимо

К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров. Учёным удалось высчитать, сколько он стоил бы в мире, где всё покупают и продают.

Как сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов НАСА, на минимальное расстояние к нам небесное тело подойдёт 29 ноября около 8:00 мск. Он будет в 11 раз дальше, чем Луна, то есть не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, так как пересекает её орбиту.

Согласно базе данных Asterank, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов – это никель, железо и кобальт. В базе данных собрана информация о 600 тысячах астероидах.