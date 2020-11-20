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Медики заметили у некоторых бывших пациентов странные последствия коронавируса

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом SARS-CoV-2, жалуются на неожиданное выпадение зубов.

Как пишет 20 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на издание Huffington Post, после получения отрицательных анализов небольшой процент бывших пациентов сталкивается с заболеваниями дёсен и проблемами с зубами.

Причиной может быть то, что коронавирус влияет на кровеносные сосуды, приводя к их закупорке и образованию тромбов, предполагает медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Другую версию высказала директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена. По её мнению, SARS-CoV-2 влияет на рецепторы ACE2, расположенные в ротовой полости, что доказывает прямое воздействие вируса на полость рта. Впрочем, эта теория требуют дополнительных исследований, отмечает специалист.

По данным Университета Джона Хопкинса на 20 ноября, во всём мире COVID-19 заболели 56,8 миллиона человек, погибли от него 1,35 миллиона. В России выявили свыше 2 миллионов заразившихся, в Петербурге заболеваемость растёт.

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Комментарии (2)

DimDimych
Уверен, что процент жалующихся на выпадение зубов среди не болевших коронавирусом в разы больше.
Вячеслав Рогожин
А родильную горячку SARS-CoV-2 не вызывает?
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