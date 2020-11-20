Медики заметили у некоторых бывших пациентов странные последствия коронавируса

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом SARS-CoV-2, жалуются на неожиданное выпадение зубов.

Как пишет 20 ноября «Газета.Ru» со ссылкой на издание Huffington Post, после получения отрицательных анализов небольшой процент бывших пациентов сталкивается с заболеваниями дёсен и проблемами с зубами.

Причиной может быть то, что коронавирус влияет на кровеносные сосуды, приводя к их закупорке и образованию тромбов, предполагает медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли. Другую версию высказала директор отдела сети здравоохранения Northwell Health Эрик Чоэ-Пена. По её мнению, SARS-CoV-2 влияет на рецепторы ACE2, расположенные в ротовой полости, что доказывает прямое воздействие вируса на полость рта. Впрочем, эта теория требуют дополнительных исследований, отмечает специалист.