Глава комздрава: дефицита кадров в коронавирусных стационарах Петербурга нет

Во время телемарафона «Спасибо» на телеканале «78» главный врач больницы №20 Татьяна Суровцева сказала, что из клиники за время пандемии уволилось 30% персонала. В других стационарах люди тоже увольнялись — в основном, во время первой волны, признал Дмитрий Лисовец. «Кто-то попадал под действие страхов, люди увольнялись, но на их место приходили другие. Сейчас нельзя говорить, что в стационарах, которые работают с коронавирусной инфекцией, наблюдается дефицит по сравнению со временем до ковида», - отметил он.

Дефицита кадров в коронавирусных стационарах Петербурга нет. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 19 ноября.

Когда город открывает новые мощности, возникает дефицит кадров, но проблемы с тем, чтобы привлечь новых работников, нет, отметил глава комздрава. Помощь медикам оказывают студенты вузов и профучилищ. Сейчас 350-400 человек работают в красной зоне, выполняя функции среднего и младшего медперсонала.



А вот в амбулаторном звене не хватает более 400 человек, ранее говорил Дмитрий Лисовец в интервью «Фонтанке».

