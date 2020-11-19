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В ЕС пообещали, что правительство Лукашенко «больше не получит ни одного евро»

Евросоюз готовит новый пакет санкций против властей и учреждений Белоруссии и пообещал, что правительство Лукашенко «больше не получит ни одного евро». Об этом заявил 19 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.

«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», — цитирует Борреля ТАСС.

«ЕС больше не выделит ни одного евро правительству Лукашенко, все средства для этой страны пойдут через НПО гражданскому обществу», — добавил Боррель.

В настоящее время ЕС ввел два блока санкций против Минска, включив в черный список 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Причем Боррель затруднился сказать, удалось ли заморозить хоть один счет, переадресовав вопрос замглавы Еврокомиссии.

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Комментарии (2)

ffffff
Ничего страшного, россияне проспонсируют, с удовольствием и песней
ded morze
Насмешили.У него есть большой Брат который завалит его деньгами по самые корнеплоды.
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