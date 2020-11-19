В ЕС пообещали, что правительство Лукашенко «больше не получит ни одного евро»

Евросоюз готовит новый пакет санкций против властей и учреждений Белоруссии и пообещал, что правительство Лукашенко «больше не получит ни одного евро». Об этом заявил 19 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран сообщества.



«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», — цитирует Борреля ТАСС.

