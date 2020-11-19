Михаилу Меню запретили выходить из дома, но дали два часа в день на прогулки. Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба Басманного суда.



Сегодня там рассматривали ходатайство следствия в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня, которому накануне было предъявлено обвинение в совершении присвоения и растраты в особо крупном размере. Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий до 18 января 2021 года.