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По делу о хищении 700 млн суд отправил экс-губернатора Ивановской области на лайт-версию «домашнего ареста»

Михаил Мень в зале суда
Михаил Мень в зале судаФото: пресс-служба Басманного суда

Михаилу Меню запретили выходить из дома, но дали два часа в день на прогулки. Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба Басманного суда.

Сегодня там рассматривали ходатайство следствия в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня, которому накануне было предъявлено обвинение в совершении присвоения и растраты в особо крупном размере. Следователь ходатайствует об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий до 18 января 2021 года.

пресс-служба Басманного суда

Ходатайство следствия было удовлетворено. Меню запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок. Также ему за время следствия нельзя общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Михаил Мень в зале суда
Михаил Мень в зале судаФото: пресс-служба Басманного суда

По версии СК, в 2011 году Мень, возглавлявший Ивановскую область, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» — одного из крупнейших агрохолдингов страны (среди известных брендов — «Клинский», «Троекурово», «Царская охота») — организовал преступную группу для хищения средств из бюджета. По указанию Меня заключили ряд соглашений, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 миллионов рублей. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.

Виновным в предъявленных ему обвинениях Мень себя не признал.

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Комментарии (3)

igorsaltikoff
Меры пресечения о принципу ворон ворону глаз не выклюет? Может там тоже кому то скоро дочь замуж выдавать и со свадьбой нельзя ударить в грязь лицом?))
Василий Марущак
Когда корма в крысиной клетке перестало хватать, крупные крысы стали пожирать более мелких .
Классика борьбы за жизнь. А ведь были времена когда едой плевались и кидались.
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