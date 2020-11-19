РПЦ объявила «крестовый поход» за лжесвященниками-блогерами. В «черном» списке опальный схимонах Сергий

Как пишет в своем Telegram-канале официальный представитель РПЦ Владимир Легойда 19 ноября, новый раздел носит название «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет», он появился на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Русская православная церковь решила защитить верующих от лжесвященников-блогеров, создав на своем официальном сайте раздел с разоблачительным списком. Начинать бояться также стоит и интернет-мошенникам, которые собирают пожертвования от имени РПЦ. Для их имен уготовили отдельный перечень, который тоже предали огласке.

В список лжесвященников пока что попали только десять имен. Среди них, например, теперь уже схимонах Сергий (Романов), окопавшийся в Среднеуральском женском монастыре, и еще ряд интернет-проповедников, которые ведут блоги и каналы на церковную тематику.

Раздел также включает в себя перечень онлайн-ресурсов, на которых ведется сбор пожертвований от имени РПЦ. «Некоторые из этих ресурсов вызывают подозрения в мошенничестве», — добавил Легойда.

Церковный суд лишил бывшего схиигумена Сергия сана из-за его роликов в YouTube. Проповеди с критикой в адрес церкви и власти были сочтены недостойными звания священнослужителя. В апреле Сергий Романов прославился радикальным взглядом на пандемию. Он заявлял, что «пандемия COVID-19 создана искусственно, чтобы помочь сионским мудрецам привести в мир Антихриста», призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», а самоизоляцию сравнивал с «электронным лагерем сатаны». Как утверждал схимонах, «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».