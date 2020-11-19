В Нью-Йорке рабочие спасли мохноногого сыча, который спрятался в главной рождественской ёлке у Рокфеллер-центра. Птицу заметили во время установки, её случайно привезли из леса вместе с деревом.
Трогательную историю рассказал сотрудник организации по спасению дикой природы Ravensbeard. С его слов, к ним обратилась за помощью жена одного из рабочих. Она спросила, берет ли фонд сов на реабилитацию.
«Я ответил: «Да, принимаем». На мгновение воцарилась тишина, и она сказала: «Окей, я перезвоню вам, когда мой муж вернется домой. У него совенок в коробке, перенесший долгую поездку». Я спросил, где был её муж, когда нашел сову. Она сказала, что он работает в компании, которая занимается транспортировкой и хранением рождественской елки в Рокфеллер-центре», — написал сотрудник организации.
По его словам, до своего перемещения в центр сыч ничего не ел и не пил уже три дня. Сейчас птица в хорошем состоянии: «Его глаза светятся, и, кажется, чувствует себя хорошо после всего, что он пережил». Отмечается, что сычик проехал 270 километров, именно на таком расстоянии от мегаполиса была срублена ель.
Рождественская ёлка Рокфеллер-центра была наряжена впервые в далеком 1931 году. Каждый год на ветках этого дерева, отбор которого ведется в нескольких штатах, зажигается более 8 километров гирлянд. Кроме этого, символ украшают кристаллами Сваровски.