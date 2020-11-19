В Нью-Йорке рабочие спасли мохноногого сыча, который спрятался в главной рождественской ёлке у Рокфеллер-центра. Птицу заметили во время установки, её случайно привезли из леса вместе с деревом.



Трогательную историю рассказал сотрудник организации по спасению дикой природы Ravensbeard. С его слов, к ним обратилась за помощью жена одного из рабочих. Она спросила, берет ли фонд сов на реабилитацию.



«Я ответил: «Да, принимаем». На мгновение воцарилась тишина, и она сказала: «Окей, я перезвоню вам, когда мой муж вернется домой. У него совенок в коробке, перенесший долгую поездку». Я спросил, где был её муж, когда нашел сову. Она сказала, что он работает в компании, которая занимается транспортировкой и хранением рождественской елки в Рокфеллер-центре», — написал сотрудник организации.

