ВОЗ получила заявку на сертификацию российской вакцины «Спутник V»

Производители российской вакцины «Спутник V» подали заявку на сертификацию препарата во Всемирную организацию здравоохранения.

«И сейчас мы знаем, что «Спутник»-вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — цитирует 19 ноября заявление представителя организации в России Мелиты Вуйнович РИА Новости.

По ее словам, ВОЗ до сих пор не высказалась в пользу ни одной из разрабатываемых в мире вакцин. Вуйнович отметила, что препараты сейчас проходят оценку.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Владимир Путин также сообщил, что его дочь «поучаствовала в эксперименте» и сделала прививку.