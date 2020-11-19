Депутат в Петербурге порвал портрет «мужчины, похожего на Путина». Час после заседания он объяснял полиции, при чем тут Пушкин

Полиции муниципальный депутат пояснил, что 16 октября разместил на стене муниципального образования принадлежащий ему портрет поэта Александра Пушкина. Вечером в среду он прибыл в помещение МО и обнаружил пропажу изображения. Вместо него, как говорится в данном народным избранником объяснении (документ есть в распоряжении редакции), висел «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев его демонтировал и порвал, так как «был зол». Депутат также попросил провести проверку по факту пропажи портрета великого русского поэта.

В Петербурге на заседании совета муниципального образования «Смольнинское» 18 ноября депутат от «Яблока» Никита Юферев снял со стены и порвал портрет «неизвестного, похожего на Владимира Путина», рассказал сам народный избранник «Фонтанке». Полиция приехала спустя час, депутат дал письменные объяснения.

Депутат от «Яблока», председатель петербургского отделения партии Екатерина Кузнецова рассказала, что из-за порванного изображения полицию вызвала сотрудница местной администрации.



В комментарии «Фонтанке» Юферев пояснил, что в здание совета примерно через час после вызова прибыли порядка пяти сотрудников полиции. «Ждали 1,5 часа, пока кончится заседание совета. И еще час опрашивали. Из-за картинки. Когда администрация не пускала нас в муниципалитет на совет — вызывали полицию четыре раза, никто не приехал. Два часа ждали», - рассказал он.



Напомним, в МО «Смольнинское» мандаты в 2019 году поделили выдвиженцы от «Яблока» и активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Спустя год и два месяца после выборов совет все еще не избрал себе главу, поэтому его обязанности исполняет руководитель предыдущего созыва Григорий Ранков, который в действующий созыв не избрался.



Вопрос поднимается из заседания в заседание. Однако по уставу для избрания в голосовании должны участвовать 14 депутатов, для победы кандидат должен получить 11 голосов и более. Минимальное количество участников голосования просто не набирается.

