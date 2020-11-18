Смольный объявил «газовые» аукционы по автобусным маршрутам. Общая начальная цена на полтора года — 605 млн

Информация о трех аукционах появилась накануне. «Фонтанка» обратила на них внимание 18 ноября. Один из них объединяет 5 маршрутов: № 14 («Крестовский остров» — станция метро «Выборгская»), № 75 («Ул. Жени Егоровой» — пос. Новоселки), № 84 (ж.-д. станция Песочная — пос. Новоселки), № 94 (автобусная станция «Ручьи» — станция метро «Черная речка») и Маршрут № 182 (Афонская ул. — Глухарская ул.). Начальная цена — 357 млн рублей, услуги перевозчик должен будет предоставлять с 12 января 2021 года до середины июля 2022 года, когда запланировано введение новой модели транспортного обслуживания.

Организатор перевозок выбирает перевозчиков на 7 автобусных маршрутов в Петербурге. Ранее их анонсировали как потенциально «газовые».

Ранее комтранс сообщал, что в техзадании на 7 планируемых маршрутов будет прописано обязательное использование природного газа в качестве топлива. Оно действительно прописано, но только для больших автобусов, где помещаются не менее 100 пассажиров. Средние (не менее 68) должны использовать дизель по стандарту не ниже Евро-5.

Зато газ предписан по двум другим аукционам: на маршрут № 193 (пр. Культуры — Цветной город), где начальная цена составляет 104 млн; и на № 330 (г. Колпино, вокзал — станция метро «Шушары») — 144 млн.

Напомним, к так называемой транспортной реформе Смольный готовится не один год. Согласно букве федерального закона, она должна была произойти еще в середине 2020-го. Основная идея в том, чтобы перевести всех перевозчиков на единый тариф, вместе с этим запланировано сокращение числа маршрутов.

В итоге Смольный сослался на пандемию и отложил реформу на 2 года, соответствующий закон поправили.

Администрация планирует разыграть на конкурсах всю обновленную маршрутную сеть в марте 2021 года; после этого у победителей будет 15 месяцев на то, чтобы подготовиться и запуститься с июля 2022-го. Точные минимальные технические требования к подвижному составу еще не утверждены, но это точно должны быть новые автобусы.