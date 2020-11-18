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В России введен повсеместный масочный режим

Масочный режим введён во всех регионах России 18 ноября. Об этом на совещании с президентом страны заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, за последние полтора месяца суточный показатель заражаемости коронавирусом увеличился в 2,5 раза. Самая высокая заболеваемость по стране сегодня наблюдается в Карелии.

Голикова также подвела некоторые итоги введения ограничений в субъектах РФ. Так, проведение массовых мероприятий и работа ресторанов в ночное время запрещены уже в 79 регионах России. В 42 из них идут или продлены каникулы. Всего на дистант переведена 91 тысяча российских школьников. Вице-премьер РФ призвала руководителей субъектов РФ принять дополнительные меры, в случае если эпидемиологическая ситуация характеризуется как сложная.

В России более 268 тысяч коек для пациентов больниц с коронавирусом. Занято почти 81 % коечного фонда, добавила Голикова. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ по ситуации с COVID-19 в стране. Подробнее — тут.

Ранее о том, что подразумевается под «масочным режимом» и где необходимо носить СИЗы, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Комментарии (11)

Cashmare
опять страшный и пугающих заголовок для слабых духом, не соответствующий содержанию
Тишина
Конечно в Карелии много заболевших, посмотрите фильм Соболь о том как там люди живут, в таких условиях и до чумы недалеко.
doorbal_
пусть в наливайках об этом рассказывают
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