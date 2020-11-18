В России введен повсеместный масочный режим

Масочный режим введён во всех регионах России 18 ноября. Об этом на совещании с президентом страны заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По ее словам, за последние полтора месяца суточный показатель заражаемости коронавирусом увеличился в 2,5 раза. Самая высокая заболеваемость по стране сегодня наблюдается в Карелии.

Голикова также подвела некоторые итоги введения ограничений в субъектах РФ. Так, проведение массовых мероприятий и работа ресторанов в ночное время запрещены уже в 79 регионах России. В 42 из них идут или продлены каникулы. Всего на дистант переведена 91 тысяча российских школьников. Вице-премьер РФ призвала руководителей субъектов РФ принять дополнительные меры, в случае если эпидемиологическая ситуация характеризуется как сложная.