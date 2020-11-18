Чиновники Ространснадзора написали докладную на 20-летнюю уборщицу аэропорта Пулково, снявшую маску в самолете без пассажиров. Девушку ждет крупный штраф.

Сотрудницу Пулково застали за уборкой «Боинга» компании «Северный ветер» при плановом рейде Ространснадзора. Инспекторы наставили телефоны на Наталью и сфотографировали ее без маски. Уборщицу обвинили в саботаже «мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции», и отправили фотоотчет с докладной в Роспотребнадзор.

Наталья два года работает специалистом по уборке службы бытового обслуживания воздушных судов Пулково. Судя по аккаунтам в соцсетях, профессия ей нравится, а за новостями о коронавирусе она следит довольно внимательно. Один из последних постов, например, посвящен годовщине первого диагноза COVID-19.