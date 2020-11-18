Чиновники Ространснадзора написали докладную на 20-летнюю уборщицу аэропорта Пулково, снявшую маску в самолете без пассажиров. Девушку ждет крупный штраф.
Сотрудницу Пулково застали за уборкой «Боинга» компании «Северный ветер» при плановом рейде Ространснадзора. Инспекторы наставили телефоны на Наталью и сфотографировали ее без маски. Уборщицу обвинили в саботаже «мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи инфекции», и отправили фотоотчет с докладной в Роспотребнадзор.
Наталья два года работает специалистом по уборке службы бытового обслуживания воздушных судов Пулково. Судя по аккаунтам в соцсетях, профессия ей нравится, а за новостями о коронавирусе она следит довольно внимательно. Один из последних постов, например, посвящен годовщине первого диагноза COVID-19.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 18 ноября, материалы на сотрудницу «Воздушных ворот Северной столицы», в отношении которой составлен протокол по статье 6.3 КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поступили в Колпинский районный суд.
Санкция статьи предполагает штраф до 40 тысяч рублей. Зарплату того же размера предлагал специалистам по уборке воздушных судов аэропорт Пулково на сайтах вакансий в 2019 году.
В службе бытового обслуживания «Воздушных ворот Северной столицы» (компания-оператор аэропорта Пулково) работает более ста человек. Они регулярно проходят переподготовку в корпоративном университете и учатся обслуживать новые типы самолетов. Работают по международной системе «Свеп-Хай-Спид», которая предполагает «безведерную» технологию. Самолет убирают разноцветным салфетками, пропитанными дезсредствами. Голубыми чистят салон, зелеными — кухню, желтыми — зеркала, одноразовыми розовыми — туалеты. Девушки, как правило, протирают поверхности, а мужчины пылесосят и выносят мусор, говорится в статье о секретах профессии на странице Пулково «ВКонтакте».