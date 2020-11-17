Китай. Ухань. Вид на город и реку Янцзы с пагоды Хуанхэлоу Фото: Иван Каргапольцев/ТАСС

17 ноября годовщину первого случая заболевания, которое позднее назвали COVID-19, в Ухани не отмечали так торжественно, как открытие после карантина в апреле. До конца город пока не оправился: многие магазины закрыты, действуют пропуска и масочный режим, а жители шарахаются от оставшихся иностранцев. Но власти уже открыли выставку героической победы над пандемией и возят туристов, а крупные компании вливают в город деньги.

Яна Брусенцова

- В Ухани мы с мужем живем четыре года и с прошлого октября никуда не уезжали. Весь карантин были здесь. Когда город только открыли, люди старались держать социальную дистанцию, отсаживаться в транспорте. Но продлилось это буквально неделю, потому что здесь 12 млн жителей и это просто нереально — все друг на друге.



Но маски носят. Если на улице еще можно встретить со спущенными, то в общественном транспорте, торговых центрах в них почти все. Зато ночные клубы, бары, работают на полную, и там все ходят без масок. Температуру меряют, но даже не смотрят на градусник, бедным контролерам это просто надоело. «Код здоровья» уже почти не требуют нигде, кроме пары крупных ТЦ. Путешествия по стране тоже без ограничений — я ездила в Шанхай, в горы, другие города. Если раньше могли остановить и записать данные паспорта, то теперь никаких проблем.



Повседневная жизнь в Ухане Фото: Иван Каргапольцев/ТАСС

Зато если китайцы видят иностранца, то усиленно начинают пшикать антиспектиками на руки. Они думают, что мы только-только заехали, а в последнее время были завозные случаи коронавируса.

Недавно все новостные порталы писали, что какой-то парень из Казахстана, который через Внутреннюю Монголию попал в Китай, отсидел карантин, сдал все отрицательные тесты, а потом оказался бессимптомным носителем. Он прилетел в аэропорт Уханя, оттуда доехал на вокзал, рядом с которым находится знаменитый рынок с живностью, и оттуда отправился куда-то дальше. Власти разыскивали всех пассажиров, с которыми он ехал в метро, в поезде, всех, кто находился там примерно в это время. У нас даже в подъезде дома повесили объявление с просьбой откликнуться. В общественных местах сразу стало много врачей, все продезинфицировали — на вокзале стоял сильный запах хлорки.



Почему они победили коронавирус? Во-первых китайцы очень послушные. Во-вторых, здесь каждый жилой комплекс, от маленького девятиэтажного дома, до башен в 30 этажей, охраняется со всех сторон. И когда людям сказали сидеть дома, то не было выбора: все выходы из ЖК перекрыли заборами, оставив лишь один. А при попытке выйти проверяли пропуск и температуру. А не как у нас, вышел из своей многоэтажки и пошёл куда хочешь.

Китайцы очень переживают, что не могут выехать в другие страны, ведь они любят путешествовать. На новогодние каникулы они традиционно разъезжаются по миру (как разъехались в том году, и получилась эпидемия). Поэтому сейчас они будут путешествовать по родине. В итоге - везде нереальное количество людей. И ты только испортишь себе впечатления, ничего не увидишь и не услышишь.



Никита Брусенцов

- Ухань в Китае считается городом-героем. Многие китайские фирмы переносят сюда штаб-квартиры, вливают деньги, потому что он больше всего пострадал от коронавируса в экономическом плане. После почти четырех месяцев карантина здесь позакрывалось много разных магазинов, общепита. Идешь в центре, и только видишь витрины с надписью «закрыто».



Пострадала даже моя балетная школа. В начале пандемии они мне сказали, «оставайся в Китае, не будешь эвакуироваться, а мы тебе будем зарплату платить». А в августе извинились — больше не можем. Запрет на работу был до сентября. Пытались работать подпольно, я провел буквально одно индивидуальное занятие с ребенком, и сразу же кто-то «настучал». Вызывали полицию, которая пришла с проверкой.

Тест на коронавиус и антитела сделать элементарно в ближайший больнице. Все вместе занимает полчаса. На антитела — 90 юаней (1000 рублей), мазок — 132 юаня (1500 рублей). Готовность почти моментальная. Очередей я не видел.

В китайских соцсетях проскакивало возмущение «это иностранцы завезли вирус» и есть некоторая настороженность в отношении нас. В загородном аутлете, например, отказывался пускать охранник. Несмотря на зеленый код в приложении, бумажку о пройденной обсервации, он издалека махал руками «уходите».

Хотя к иностранцам Ухань привычный. Здесь всегда было много студентов из других стран. Но часть уехала, а тех, кто остался, позакрывали в университетских кампусах и не выпускают за их пределы с января. И к ним тоже войти нельзя без пропуска.



Я допускаю, что статистику в Китае могут приукрашать. Но глядя на все изнутри, я больше верю, что у них получилось победить коронавирус. Быстрый и качественный локдаун, уровень которого у нас представить невозможно. Сильное волонтерское движение, которое обеспечивало тысячи людей на дому всем, от лекарств до еды. И все это было организовано в очень сжатые сроки.

Дарья Кузнецова

- В Ухани все спокойно. Маски носят, но в некоторых других городах Китая даже это уже не обязательно. Мы возвращаемся к обычной жизни и нету никаких сложностей. По ТВ и в соцсетях очень редко мелькают новости о ковиде. Сейчас если где-то и появляются новые случаи, то сразу же людей изолируют, тестируют, проверяют. Контактных отправляют на карантин. Поэтому в стране и городе нет пандемии и эпидемии, есть лишь локальные случаи, которые очень быстро берут под контроль.

В Ухани открыли даже выставку, посвященную борьбе с пандемией. На фасадах плакаты, которые появлялись в поддержку врачей. Она вызвала огромный ажиотаж. Люди приезжают на автобусах со всего Китая, фирмы и университеты организуют групповые визиты. Записываться надо за 7-10 дней, на входе строгий контроль. Внутри восстановлена вся хронология событий, начиная с момента, когда были первые случаи, первые решения о закрытии, была направлена первая помощь. Сделана специальная комната, в которой созданы условия, при которых можно ощутить, каково врачам сутками находиться в спецодежде. Воссоздана одна из палат госпиталя, построенного в период пандемии, собраны койки из спортзалов и выставочных центров, а также первые тесты на коронавирус.



Много было разговоров про статистику и в Китае, и в России. Занижать, мне кажется, могут в любой из стран, но в Ухани приукрашивать просто нечего: здесь переболело самое большое число людей среди всех городов Китая. Тут у многих есть иммунитет, плюс все были повторно протестированы.

По сравнению с китайцами нам не хватает самодисциплины, ответственности перед своими близкими. Например, после того, как карантин закончился, уханьцы не рванули на юга отдыхать. Наоборот, очень многие стремились попасть домой, потому что закрытие города совпало с китайским новым годом, многие были в отъезде и не смогли потом в него вернуться. Они стремились объединиться с родными.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

