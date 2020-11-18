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Чечина заявила, что в Курортном районе не было отказов в регистрации кандидатов в мундепы. В 2019 году таких случаев было полтора десятка

Наталья Чечина, которую члены ЦИК 18 ноября поддержали в качестве кандидатуры, которая будет предложена на должность члена Горизбиркома Петербурга, заявила, что в Курортном районе не было ни одного отказа кандидатам в регистрации на муниципальных выборах. Однако в ГАС «Выборы» кампании 2019 года «Фонтанка» насчитала полтора десятка таких случаев.

Замглавы ЦИК Николай Булаев на заседании напомнил, что в 2019 году во время муниципальных выборов в Петербурге комиссии отказали в регистрации 20 % кандидатов. Член Центральной комиссии Евгений Шевченко поинтересовался у Чечиной, как обстояли дела в Курортном районе.

«У нас не было отказов в регистрации. Вообще не было», — заявила кандидат. «Мне с трудом верится», — прокомментировал член ЦИК, предположив, что это исключение из общей картины Петербурга.

«Другое дело, что могли быть какие-то провокации, когда проходили, например, без одной минуты до окончания работы комиссии. Такие тоже были моменты. Но поскольку еще минута оставалась, заявления принимались», — сказала она.

В ГАС «Выборы» содержатся сведения о том, что в Курортном районе во время прошлогодней муниципальной кампании было отказано в регистрации 15 кандидатам в депутаты МО «Песочный», «Репино». «Зеленогорск», «Сестрорецк» и «Белоостров».

На заседании ЦИК проголосовал за то, чтобы рекомендовать Чечину в состав Горизбиркома Петербурга. Она считается креатурой Смольного. За альтернативного кандидата, соавтора Конституции 1993 года, проголосовали всего 4 члена Центризбиркома.

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Комментарии (2)

260657101
Врать зная, что тебя сразу же уличат, это уже какая то у чиновников как доблесть.
мухомор
Главный тест врать в глаза и не стеснятся он прошла. Хороший чиновник. В избирательной комиссии это качество важнее навыков самостоятельно ходить в туалет.
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