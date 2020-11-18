«Вектор» готовит еще три вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о планах государственного научного центра подготовить еще три препарата от COVID-19.



«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — цитирует 18 ноября заявление пресс-службы Роспотребнадзора РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что 13 октября в России была зарегистрирована одна вакцина от «Вектора». Сейчас разрабатываются еще три препарата — «пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори».