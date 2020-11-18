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«Вектор» готовит еще три вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о планах государственного научного центра подготовить еще три препарата от COVID-19.

«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — цитирует 18 ноября заявление пресс-службы Роспотребнадзора РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что 13 октября в России была зарегистрирована одна вакцина от «Вектора». Сейчас разрабатываются еще три препарата — «пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори».

Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов центр «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.

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Комментарии (5)

Alex001
Почему сразу не 30?
Больше уловов и надоев.
Хоть одна-то действовать больше полугода и вообще будет?
вадики
Ахахаха!!))А кто делать то их будет выпускать их кто будет??В вставшей с колен России нет производственных мощностей для их производства.ВВП по поводу сотрудничества в производстве звонил Лукашеуску Назарбаеву Макрону и Натаньяху просил помощи))))))
hedgehog_
требую вакцину состразиками
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