«Вектор» готовит еще три вакцины от коронавируса

Роспотребнадзор рассказал о планах государственного научного центра подготовить еще три препарата от COVID-19.
«С учетом полученных экспериментальных результатов мы выбрали четыре вакцины в качестве перспективных для профилактики COVID-19, которые в настоящее время находятся на различных этапах исследования», — цитирует 18 ноября заявление пресс-службы Роспотребнадзора РИА Новости.
В ведомстве напомнили, что 13 октября в России была зарегистрирована одна вакцина от «Вектора». Сейчас разрабатываются еще три препарата — «пептидная вакцина; рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита; рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа А; рекомбинантная вакцина на основе вируса кори».
Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов центр «Вектор» подал 17 сентября. Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. В «Векторе» подчеркнули, что его вакцина не обеспечит пожизненного иммунитета, но точно сможет защитить от COVID-19 как минимум на полгода.