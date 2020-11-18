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В Петербурге число подсчитанных за сутки смертей от ковида превысило 70. В России — новый рекорд

За сутки в Петербурге зарегистрировали 71 смерть с COVID-19. Об этом 18 ноября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

В последний раз подобный высокий показатель фиксировался ровно неделю назад, 11 ноября. Тогда сообщалось о 74 скончавшихся с COVID-19. Всего с начала пандемии, с учетом обновленных данных, умер 4 691 житель Северной столицы.

Петербург находится на втором месте среди городов страны по ежедневному приросту смертельных случаев. Первое занимает Москва (76), второе — Ростовская область (19).

В России за сутки — плюс 456 новых смертей, это новый рекорд. В целом их количество увеличилось до 34 387.

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Комментарии (1)

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