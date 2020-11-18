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Анонимный минер vs «Гранд Отель Европа» — 6:0

В шестой раз за месяц анонимное сообщение потревожило постояльцев гостиницы на углу Михайловской и Итальянской улиц.

Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, сообщение о том, что в «Гранд Отеле Европа» заложена бомба, поступило на электронную почту гостиницы около 10:50.

Осмотр помещений провели почти молниеносно. К 11:10 все мероприятия закончились. Никаких взрывоопасных веществ опять не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

С 28 октября это уже шестой раз, когда полицейские проверяют помещения гостиницы после сообщения о заминировании. В первый раз выводили постояльцев. Все остальные проверки прошли без эвакуаций.

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Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
При каком варианте развития событий авторы смогли бы указать т.н. счёт не 6:0, а например, 6:4?
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