Анонимный минер vs «Гранд Отель Европа» — 6:0

В шестой раз за месяц анонимное сообщение потревожило постояльцев гостиницы на углу Михайловской и Итальянской улиц.



Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, сообщение о том, что в «Гранд Отеле Европа» заложена бомба, поступило на электронную почту гостиницы около 10:50.



Осмотр помещений провели почти молниеносно. К 11:10 все мероприятия закончились. Никаких взрывоопасных веществ опять не нашли.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



С 28 октября это уже шестой раз, когда полицейские проверяют помещения гостиницы после сообщения о заминировании. В первый раз выводили постояльцев. Все остальные проверки прошли без эвакуаций.

