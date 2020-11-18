Четыре человека пострадали в результате «хлопка» на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области.

Как сообщил 18 ноября в Instagram губернатор региона Василий Орлов, при проведении лакокрасочных работ на заводе «произошел хлопок». Из четверых пострадавших один человек отказался от госпитализации, один в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию, двое — в состоянии средней степени тяжести.