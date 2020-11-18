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ЧП на судостроительном заводе в Благовещенске, люди получили сильные ожоги

Четыре человека пострадали в результате «хлопка» на судостроительном заводе в Благовещенске Амурской области.

Как сообщил 18 ноября в Instagram губернатор региона Василий Орлов, при проведении лакокрасочных работ на заводе «произошел хлопок». Из четверых пострадавших один человек отказался от госпитализации, один в тяжёлом состоянии доставлен в реанимацию, двое — в состоянии средней степени тяжести.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства края уточняет, что госпитализированы двое мужчин 32 и 34 лет и 26-летняя женщина. Именно она в тяжёлом состоянии, у неё 50 % ожогов, врачи борются за её жизнь. У мужчин ожоги разной степени локализации, прогнозы врачей относительно их здоровья благоприятные.

Губернатор отмечает, что необходимо провести проверку, поскольку это второй подобный случай за пять лет на «старейшем прославленном предприятии».

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Комментарии (2)

260551481
Неплохо было бы произошедшее называть своими именами, а не "хлопками" или "жесткими посадками"...
Alex001
хлОпок или хлопОк?
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