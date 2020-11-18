Арестованный мэр Томска отстранён от должности

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Иван Кляйн отстранён от должности на время расследования уголовного дела.
Такое решение 18 ноября принял Кировский районный суд Томска по ходатайству следственных органов, сообщает СУ СК Томской области. Оно действует «на период предварительного расследования по настоящему уголовному делу, до рассмотрения уголовного дела по существу».
Мэр Томска Кляйн был задержан 13 ноября, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий ради пивного завода. Вину он не признал. Суд отправил Кляйна под арест до 13 января.
Обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра Михаил Ратнер, уточняет РИА «Томск».
По версии следствия, в 2016 году Кляйн санкционировал внесение в систему «ГеоКад» изменений относительно наличия 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО «Томское пиво» (основным акционером которого является сам Кляйн). Эти данные вошли в Генплан, из-за чего был заблокирован проект по строительству нового микрорайона по соседству с компанией.