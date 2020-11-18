Арестованный мэр Томска отстранён от должности

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска Иван Кляйн отстранён от должности на время расследования уголовного дела.

Такое решение 18 ноября принял Кировский районный суд Томска по ходатайству следственных органов, сообщает СУ СК Томской области. Оно действует «на период предварительного расследования по настоящему уголовному делу, до рассмотрения уголовного дела по существу».

Мэр Томска Кляйн был задержан 13 ноября, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий ради пивного завода. Вину он не признал. Суд отправил Кляйна под арест до 13 января.