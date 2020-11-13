Мэр Томска подозревается в превышении полномочий — фальсификации документов ради своего пивного завода
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали по подозрению в превышении полномочий. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ.
Как сообщает 13 ноября СУ СК по Томской области, дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. В администрации Томска, по месту жительства подозреваемого, в служебных помещениях ОАО «Томское пиво» проводятся обыски; на допрос вызваны свидетели.
По предварительным данным, в 2016 и 2017 годах Кляйн незаконно продвигал интересы ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является. Некий предприниматель подал заявление об изменении территориальной зоны «Томского пива». Однако Кляйн, по сведениям СК, поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны на земельном участке компании. И на основании этого предпринимателю отказали в удовлетворении заявления.
В январе 2017 года, по данным следствия, Кляйн подписал постановление о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в районе того самого участка. Это позволило отклонить заявление неназванного предпринимателя. В результате «предпринимателю причинён существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов».
Подозреваемый, напомним, был задержан утром 13 ноября, с ним выполняются следственные действия.
Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, до этого руководил одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири ОАО «Томское пиво». С 1997 по 2013 год занимал депутатское кресло в Томской областной думе.