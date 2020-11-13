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13.11.2020 07:43
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ТАСС сообщает о задержании мэра Томска

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает 13 ноября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Кляйн задержан утром сегодня», — цитирует агентство слова собеседника. Причина задержания не уточняется.

Кляйну 61 год, он избран мэром Томска в 2013 году, сменив на этом посту ушедшего в отставку Николая Николайчука. До того руководил ОАО «Томское пиво» — одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.

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Комментарии (4)

Коронокомиссар
Крюгер всё?
ded morze
"Единорос" скоро будет сродни "медвежатнику"
тат2007amg
Новичком баловался?
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