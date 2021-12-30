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Мэр Томска получил два года колонии за незаконную помощь собственному пивзаводу

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Советский районный суд Томска вынес приговор мэру города Ивану Кляйну, который был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Ближайшие два года градоначальник проведёт в колонии общего режима. Об этом 30 декабря сообщает ТАСС.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует государственное информагентство озвученное решение судьи.

«Фонтанка» писала, что мэр Томска Кляйн был задержан в ноябре 2020 года, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий ради пивного завода. По версии следствия, в 2016 году Кляйн санкционировал внесение в систему «ГеоКад» изменений относительно наличия 300-метровой санитарно-защитной зоны у ОАО «Томское пиво» (основным акционером которого является сам мэр). Эти данные вошли в Генплан, из-за чего был заблокирован проект по строительству нового микрорайона по соседству с компанией. Свою вину Кляйн не признал.

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Комментарии (1)

Себастьян Цветков
Ещё бы про жену упомянули....... которая наволочку с деньгами в окно выкидывала.....
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