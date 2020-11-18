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Автобус и «Хендэ» не поделили дорогу на Ржевке. Правилам дорожного движения трое учили одного с помощью скамейки с остановки

Полупустой Ириновский не поделили утром во вторник пассажирский автобус и «Хендэ Солярис». Пострадала остановка общественного транспорта.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины седьмого утра в полицию позвонил 43-летний мужчина. Он сообщил, что работает водителем автобуса № 169 и у него произошел конфликт на остановке общественного транспорта у дома ½ по Ириновскому проспекту с тремя неизвестными.

По предварительной информации, мужчины на «Хендэ», припарковавшись у остановки, агрессивно стали доказывать водителю автобуса, что он их подрезал. Так как выходить на разборки мужчина не захотел, они выломали палку со скамейки на остановке и стали лупить ею по двери автобуса.

Полицейские, которые приехали на место, задержали троих мужчин в возрасте от 27 до 29 лет.

Они были доставлены в территориальный отдел полиции, где в отношении них составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечают в главке.

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