В Петербурге закрываются коммерческие МРЭО

С этого дня обслуживание граждан начнется в обычном МРЭО на Лабораторном проспекте на территории того же Калининского района. Об этом объявлено всем сотрудникам подразделения, а помещения на Лабораторном уже подготовлены для приема граждан — увеличено число окон приема документов. Наше издание узнало, что на одном коммерческом МРЭО руководство главка не остановится.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, 20-летняя эпоха коммерческих МРЭО в Петербурге фактически завершилась, а к лету этого года в городе не останется ни одного обособленного подразделения. К июню будут закрыты еще девять коммерческих МРЭО. То есть все.

В приказе за подписью начальника ГУ МВД Романа Плугина указана формальная причина такого решения — «в связи с оптимизацией деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции». Все же в первую очередь за этим стоит взгляд руководства на аналогичную ситуацию в Москве, где давно нет коммерческих МРЭО.