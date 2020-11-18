FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +9
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

В Петербурге закрываются коммерческие МРЭО

С 20 ноября, по информации «Фонтанки», прекратит работу обособленное (коммерческое) подразделение Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД № 17, расположенное на улице Руставели.

С этого дня обслуживание граждан начнется в обычном МРЭО на Лабораторном проспекте на территории того же Калининского района. Об этом объявлено всем сотрудникам подразделения, а помещения на Лабораторном уже подготовлены для приема граждан — увеличено число окон приема документов. Наше издание узнало, что на одном коммерческом МРЭО руководство главка не остановится.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД, 20-летняя эпоха коммерческих МРЭО в Петербурге фактически завершилась, а к лету этого года в городе не останется ни одного обособленного подразделения. К июню будут закрыты еще девять коммерческих МРЭО. То есть все.

В приказе за подписью начальника ГУ МВД Романа Плугина указана формальная причина такого решения — «в связи с оптимизацией деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции». Все же в первую очередь за этим стоит взгляд руководства на аналогичную ситуацию в Москве, где давно нет коммерческих МРЭО.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Barmaley_5e4d0211d3423
Ничего не попутали?
Какого года?

"... а к лету этого года в городе не останется ни одного обособленного подразделения. К июню будут закрыты еще девять коммерческих МРЭО."
zelf
Разницы между ними не заметил, кроме денег естественно. В этом году в обычном МРЭО регистрация заняла 30 минут. Годом ранее в коммерческом те же 30 минут. Бумаги и самому заполнить не проблема. А замена ВУ через Госуслуги минут 20.
264093231
"Оптимизация" - сервисы на Госулугах не работают, только живая очередь. Люди на Шоссе Революции с 5 утра списки составляют. И это во время официальной борьбы с пандемией..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний