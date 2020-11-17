Бывший полпред Цуканов стал вице-президентом «Ростелекома»

Старшим вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства назначен снятый с поста полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО) Николай Цуканов. Об этом 17 ноября сообщили в самой компании.

Бывший полномочный представитель президента по Северо-Западу Николай Цуканов был отправлен представлять Владимира Путина на Урал в 2018 году. На посту полпреда СЗФО Цуканов провел чуть более года, перейдя на эту должность с позиции губернатора Калининграда, которую он занимал с 2010-го по 2016 год. Как пишет РБК, предполагаемой причиной потери должности калининградские политологи называют обвинение в госизмене помощника Николая Цуканова Александра Воробьёва. Пять лет до губернаторства он провёл в должности главы муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области.