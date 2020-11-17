FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Бывший полпред Цуканов стал вице-президентом «Ростелекома»

Старшим вице-президентом «Ростелекома» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства назначен снятый с поста полномочного представителя президента РФ по Уральскому федеральному округу (УрФО) Николай Цуканов. Об этом 17 ноября сообщили в самой компании.

Бывший полномочный представитель президента по Северо-Западу Николай Цуканов был отправлен представлять Владимира Путина на Урал в 2018 году. На посту полпреда СЗФО Цуканов провел чуть более года, перейдя на эту должность с позиции губернатора Калининграда, которую он занимал с 2010-го по 2016 год. Как пишет РБК, предполагаемой причиной потери должности калининградские политологи называют обвинение в госизмене помощника Николая Цуканова Александра Воробьёва. Пять лет до губернаторства он провёл в должности главы муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

mavar
РТ уже совсем становится Шушенским?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний