FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.25р90.39р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Две упаковки в руки. В Татарстане аптекам рекомендовали ограничить продажу лекарств

Санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала аптечным сетям в Татарстане ограничить продажу лекарств населению и отпускать их в количестве, достаточном для лечения одного человека, чтобы избежать дефицита.

«Воздержание от массовой продажи в одни руки прежде всего позволит обеспечить препаратами тех людей, которые в них нуждаются», — сообщила 17 ноября ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Аптекам рекомендовано продавать лекарства и медизделия (противовирусные препараты, градусники для измерения температуры тела) в количестве не более двух единиц или упаковок в одни руки.

Галимова отметила, что дефицита лекарств в больницах нет и в республике есть необходимый запас, но на ряд лекарств появился высокий спрос, который связан с «потреблением в превентивных целях, для профилактики».

По данным министерства здравоохранения Татарстана, за прошедшие сутки в республике зарегистрирован 61 новый случай коронавируса нового типа. Всего на 17 ноября в регионе зарегистрировали 9366 случаев заболевания, выздоровели 8223 пациента.

На дефицит препаратов в аптеках жалуются жители Петербурга. Губернатор Александр Беглов заявил, что тому виной стал ажиотажный спрос, и посоветовал горожанам «не скупать антибиотики, как гречку», чтобы их хватило на всех.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Капитан Очевидность2
"градусники не более двух единиц в одни руки"

Ладно бы ещё противовирусные средства, но градусники. Это так что ли Путин ко второй волне подготовился? Или это очередной такой рывок с прорывом?
Савва Морозов
две бутылки в одни руки - где-то это уже было ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний