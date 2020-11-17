Две упаковки в руки. В Татарстане аптекам рекомендовали ограничить продажу лекарств

Санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала аптечным сетям в Татарстане ограничить продажу лекарств населению и отпускать их в количестве, достаточном для лечения одного человека, чтобы избежать дефицита.
«Воздержание от массовой продажи в одни руки прежде всего позволит обеспечить препаратами тех людей, которые в них нуждаются», — сообщила 17 ноября ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Аптекам рекомендовано продавать лекарства и медизделия (противовирусные препараты, градусники для измерения температуры тела) в количестве не более двух единиц или упаковок в одни руки.
Галимова отметила, что дефицита лекарств в больницах нет и в республике есть необходимый запас, но на ряд лекарств появился высокий спрос, который связан с «потреблением в превентивных целях, для профилактики».
По данным министерства здравоохранения Татарстана, за прошедшие сутки в республике зарегистрирован 61 новый случай коронавируса нового типа. Всего на 17 ноября в регионе зарегистрировали 9366 случаев заболевания, выздоровели 8223 пациента.
На дефицит препаратов в аптеках жалуются жители Петербурга. Губернатор Александр Беглов заявил, что тому виной стал ажиотажный спрос, и посоветовал горожанам «не скупать антибиотики, как гречку», чтобы их хватило на всех.