Две упаковки в руки. В Татарстане аптекам рекомендовали ограничить продажу лекарств

Санитарно-противоэпидемическая комиссия рекомендовала аптечным сетям в Татарстане ограничить продажу лекарств населению и отпускать их в количестве, достаточном для лечения одного человека, чтобы избежать дефицита.



«Воздержание от массовой продажи в одни руки прежде всего позволит обеспечить препаратами тех людей, которые в них нуждаются», — сообщила 17 ноября ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Аптекам рекомендовано продавать лекарства и медизделия (противовирусные препараты, градусники для измерения температуры тела) в количестве не более двух единиц или упаковок в одни руки.

