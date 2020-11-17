Первые автоматические посты весогабаритного контроля для грузового транзита по региональным трассам (АПВГК) скоро заработают в Ленинградской области.
Дорожный комитет Ленинградской области
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, ключевая особенность таких постов — возможность взвешивать грузовики в движении без участия человека. Автоматика выявляет наличие перегруза и сама передаёт сведения для составления протокола об административном правонарушении.
Сейчас завершается установка трёх постов на трёх дорогах: Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково и Осиновая Роща — Магистральная. Стоимость контрактов составляет 154 миллиона рублей. В 2021 году «Ленавтодор» планирует открыть ещё четыре: на Токсовском шоссе, Дороге жизни и на трассах Голубые Озёра — Поляны и Зеленогорск — Приморск — Выборг. Таким образом в северной части региона будет налажен контроль за проездом тяжёлых машин. Работа ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».