FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +4
76.92р91.17р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Сотрудников Росгвардии обязали носить нагрудный знак

Военнослужащие Национальной гвардии России обязаны будут носить нагрудный знак.

«Нагрудный знак <…> предназначен для личной идентификации военнослужащих Национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка <…>, а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов», — цитирует 17 ноября приказ главы ведомства Виктора Золотова РИА Новости.

Это выполненный из алюминия овал серебристого цвета. На нем будет располагаться «условный номер воинской части».

В августе прошлого года сенатор Владимир Лукин внес законопроект об обязательном ношении нагрудных знаков для росгвардейцев. Ранее такое требование распространялось на сотрудников полиции. В Росгвардии поддержали законопроект. Общественная дискуссия о том, что росгвардейцев стоит сделать более «различимыми», разгорелась после многочисленных жалоб на задержания и превышение полномочий на протестных митингах в Москве в августе 2019 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний