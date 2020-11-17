Сотрудников Росгвардии обязали носить нагрудный знак

Военнослужащие Национальной гвардии России обязаны будут носить нагрудный знак.
«Нагрудный знак <…> предназначен для личной идентификации военнослужащих Национальной гвардии, участвующих в охране общественного порядка <…>, а также выполняющих задачи по охране важных государственных объектов», — цитирует 17 ноября приказ главы ведомства Виктора Золотова РИА Новости.
Это выполненный из алюминия овал серебристого цвета. На нем будет располагаться «условный номер воинской части».
В августе прошлого года сенатор Владимир Лукин внес законопроект об обязательном ношении нагрудных знаков для росгвардейцев. Ранее такое требование распространялось на сотрудников полиции. В Росгвардии поддержали законопроект. Общественная дискуссия о том, что росгвардейцев стоит сделать более «различимыми», разгорелась после многочисленных жалоб на задержания и превышение полномочий на протестных митингах в Москве в августе 2019 года.