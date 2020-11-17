«Под маской спрятались, сгорели лютики». Как работает цветочная студия, пережившая пожар и коронавирус

«Фонтанка» продолжает собирать истории выживания петербургского малого бизнеса во время кризиса. Новому участнику проекта «Покупай у своих» пришлось сражаться не только с коронавирусной стихией — этим летом цветочная мастерская полностью сгорела.

«Как и для большинства малого бизнеса, на нас в конце марта известие о закрытие магазинов обрушилось как снег на голову. Мы только получили свежую поставку, холодильник полон цветов, и тут мы узнаем, что через день не сможем работать. Вернуть цветы на склад мы уже не могли. На следующий день продавали цветы с 30–40-процентной скидкой, а когда закрыли мастерскую, то, что не продали, развозили по друзьям и родственникам, так как не хотелось, чтобы красота пропадала зря, — рассказывает основательница цветочной студии Юлия Киреева. — Карантин мы выстояли, выполняли заказы на доставку, хоть и с трудом, с минусом по финансам, но в начале лета открыли свои двери снова. Во время карантина выручка упала на 80%, так как мы больше были ориентированы на офлайн-поток. Летом после открытия выручка упала в среднем на 20–30% в сравнении с обычными месяцами».

В конце июня мастерская сгорела. Причина пожара так и не установлена. Юлия предполагает, что произошло короткое замыкание, и за 3 минуты уютной цветочной студии не стало. Помещение фирма арендовала в отдельно стоящем павильоне по соседству с другими магазинами. Бизнес не был застрахован от пожара. «Отчасти, потому что я молодой предприниматель, и даже в мыслях не хочешь продумывать самые худшие варианты развития бизнеса. Когда открывала магазин, меньше всего думала о форс-мажорных обстоятельствах, — делится основательница студии. — Да и во время карантина у нас вопрос с арендодателем стоял ребром, и мы всерьез задумывались съехать, пока не договорились о льготных условиях на аренду». По словам предпринимателя, клиенты и неравнодушные люди оказали колоссальную эмоциональную и финансовую поддержку. «Именно вера людей в нас стала толчком, чтобы через пару месяцев открыться на новом месте и перелистнуть страницу истории нашей мастерской. Сейчас постепенно встаем на ноги и очень надеемся, что апрельская история с закрытием всех магазинов не повторится. Мы открыли не только цветочный магазин, а создали творческое пространство, где продаются вместе с цветами товары ручной работы, сделанные творческими людьми, и таким образом мы поддерживаем и других мастеров в сложное время, — делится Юлия Киреева. — Также открыли новое направление — флористические мастер-классы. В небольших группах создаем цветочное настроение для домашнего уюта. Мы готовы ходить в скафандрах, обрабатывать и дезинфицировать каждый миллиметр нашей мастерской, но лишь бы работать и радовать клиентов своими цветами и позитивом».