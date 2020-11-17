Замгубернатора Забайкалья Ванчикова наорала на главврачей и краевой минздрав за переполненные стационары

Непрекращающийся рост заболеваний и переполненность ковидных стационаров довели до точки кипения заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову. На встрече с главврачами больниц и сотрудниками министерства здравоохранения она перешла на крик. Об этом 17 ноября рассказало местное издание «Чита.ру».

«Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост», — говорит Ванчикова на аудиозаписи совещания, оказавшейся в распоряжении редакции. К точке кипения замгубернатора привёл тот факт, что клинический медцентр Читы «расслабился» настолько, что отказывает в приёме пациентов со скорых, настаивая на их амбулаторном лечении. Прошлась и по минздраву, который не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения». «Медработники загибаются, их надо беречь», а чиновники не анализируют ситуацию и не предоставляют фактическую картину происходящего и не предлагают конкретных решений, отметила Ванчикова.