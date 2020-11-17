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Замгубернатора Забайкалья Ванчикова наорала на главврачей и краевой минздрав за переполненные стационары

Непрекращающийся рост заболеваний и переполненность ковидных стационаров довели до точки кипения заместителя губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову. На встрече с главврачами больниц и сотрудниками министерства здравоохранения она перешла на крик. Об этом 17 ноября рассказало местное издание «Чита.ру».

«Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост», — говорит Ванчикова на аудиозаписи совещания, оказавшейся в распоряжении редакции. К точке кипения замгубернатора привёл тот факт, что клинический медцентр Читы «расслабился» настолько, что отказывает в приёме пациентов со скорых, настаивая на их амбулаторном лечении. Прошлась и по минздраву, который не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения». «Медработники загибаются, их надо беречь», а чиновники не анализируют ситуацию и не предоставляют фактическую картину происходящего и не предлагают конкретных решений, отметила Ванчикова.

Как уточняет издание, активные проверки в медучреждениях Читы начались в ноябре. Вице-премьер Андрей Гурулёв 5 ноября посетил недавно открытую круглосуточную моноклинику (первую в Дальневосточном федеральном округе), однако оказалось, что в первую ночь она не принимала пациентов.

После этого с открытым письмом 17 ноября выступили медики, жалуясь на обрушившиеся на них проверки, которые «нарушают напряжённый ритм работы», а управленческие решения после них только вносят «дезорганизацию».

«Поддержку и понимание мы ощутили только в лице зампредседателя правительства Аягмы Ванчиковой (с июля она работает в должности замгубернатора. — Прим. ред.)», — отметили в письме медики.

Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Андрей Балуев 2 ноября скончался на 57-м году жизни в реанимации моностационара. Власти признают нехватку управленческих кадров. «Пока в минздраве работать некому, из пяти замминистра только два в наличии. Практически половины людей нет», — говорил вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв.

За последнюю неделю число новых суточных случаев заражения COVID-19 в Забайкалье выросло с 247 (10 ноября) до 266 (17 ноября).

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Комментарии (7)

dragvs
Ничего, Путина изберем президентом и все наладится.
Modest_5e4ce41f7533b
Вот он барин земли русской, самый настоящий. Жаль только он этим главврачам платовким кулаком в зубы не дал. Народ бы это в экстаз привело.
gencon
Росгвардию перепрофилировать в росздравдию, их спец транспорт в скорые, особняки начальства - в ковид стационары.
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