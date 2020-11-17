Послушник Свято-Троицкого Данилова монастыря отправится на 15 лет в колонию за убийство настоятеля. Его нашли среди трех тысяч подозреваемых

Как сообщает пресс-служба СК РФ 17 ноября, убийство игумена произошло в келье монастыря 7 июля 2016 года. Авдеев, как было установлено в ходе судебного следствия, пришел в келью утром, зная, что там хранится миллион рублей. Послушник набросился на настоятеля с ножом, после чего забрал деньги и ушел. Средства Авдеев потратил на свои нужны.

Жадность, помноженная на жестокость, отправила 32-летнего уроженца Владивостока Александра Авдеева в колонию на 15 лет. Суд признал его виновным в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила.

Подозреваемого искали три года. Как сообщает ведомство, всего следственной группой было проверено более 3 тысяч возможных подозреваемых из числа окружения игумена, а также наркозависимых и ранее судимых, в том числе за преступления на объектах религиозного культа. Во время расследования провели 430 экспертиз.



«В совокупности эти доказательства подтвердили причастность Авдеева к совершенному преступлению. Впоследствии в ходе проверки показаний на месте обвиняемый рассказал о его обстоятельствах», — сообщает СК.



Как писала «Фонтанка», к этому времени Авдеев был уже осужден за другое убийство на шесть лет. Его этапировали из колонии в Саратовской области.



Отбывать наказание мужчину отправили в исправительную колонию строгого режима.

