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Послушник Свято-Троицкого Данилова монастыря отправится на 15 лет в колонию за убийство настоятеля. Его нашли среди трех тысяч подозреваемых

Жадность, помноженная на жестокость, отправила 32-летнего уроженца Владивостока Александра Авдеева в колонию на 15 лет. Суд признал его виновным в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила.

Как сообщает пресс-служба СК РФ 17 ноября, убийство игумена произошло в келье монастыря 7 июля 2016 года. Авдеев, как было установлено в ходе судебного следствия, пришел в келью утром, зная, что там хранится миллион рублей. Послушник набросился на настоятеля с ножом, после чего забрал деньги и ушел. Средства Авдеев потратил на свои нужны.

Подозреваемого искали три года. Как сообщает ведомство, всего следственной группой было проверено более 3 тысяч возможных подозреваемых из числа окружения игумена, а также наркозависимых и ранее судимых, в том числе за преступления на объектах религиозного культа. Во время расследования провели 430 экспертиз.

«В совокупности эти доказательства подтвердили причастность Авдеева к совершенному преступлению. Впоследствии в ходе проверки показаний на месте обвиняемый рассказал о его обстоятельствах», — сообщает СК.

Как писала «Фонтанка», к этому времени Авдеев был уже осужден за другое убийство на шесть лет. Его этапировали из колонии в Саратовской области.

Отбывать наказание мужчину отправили в исправительную колонию строгого режима.

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Комментарии (2)

ded morze
Вроде монахи аскеты и бессеребреники.Муху не обидят.А тут целый букет.не по христиански.
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